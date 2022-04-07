Як для отримання допомоги оформити довідку переселенця: покрокова інструкція

Хто такі внутрішньо переміщені особи, як отримати довідку внутрішньо переміщеної, роз'яснює ТСН.ua
Хто такі внутрішньо переміщені особи (ВПО)
Внутрішньо переміщені особи – це громадяни України, які залишили свої домівки, рятуючись від небезпеки, як то збройний конфлікт, тимчасова окупація, насильство, порушення прав, надзвичайні ситуації, але не перетнули міжнародний кордон і залишились на території України. ВПО перебувають під законним захистом свого уряду. Вони зберігають усі права та захист згідно з міжнародним законодавством з прав людини.
На яку допомогу можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи
Затверджений Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
- Щомісячна допомога надається з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування.
- Допомога надається на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних ВПО
- Розмір допомоги - для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; для інших осіб — 2 000 гривень.
Щоб отримати допомогу потрібно оформити та отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. На отримання довідки мають право особи, які після введення воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії на території яких надається допомога застрахованим особам у рамках Програми єПідтримка”. Перелік затверджений розпорядженням Кабінетом міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 територій яких надається допомога застрахованим особам у рамках Програми єПідтримка наступний:
- Волинська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- м. Київ;
- Луганська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Чернігівська область.
Куди та як подавати заяву на отримання довідки внутрішньо переміщеної особи?
Для отримання довідки ВПО та відповідної допомоги, потрібно заповнити заяву яка формується на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг. Також таку заяву можна оформити з допомогою мобільного додатку Портал Дія.
Заяву про надання допомоги на проживання ВПО може бути подана до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг. Щоб подати заяву з використанням мобільного додатку Порталу Дія внутрішньо переміщеній особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія.
Хто повинен подавати заяву?
Заяву потрібно подавати особисто внутрішньо переміщеною особою, в тому числі неповнолітніми дітьми віком 14-18 років. Діти до 14 років, недієздатні особи, особи дієздатність обмежена повинні передавати заяви через законного представника.
Що зазначається в заяві переселенця?
- прізвище, ім'я, по батькові;
- номер облікової картки платника податків;
- дата народження;
- задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;
- місце, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;
- номер поточного рахунка зі спеціальним режимом використання для зарахування допомоги “єПідтримка” або номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги;
- наявність статусу особи з інвалідністю, якщо такий є;
- відомості про неповнолітніх дітей (Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків).
Як довести, що ви жили в населеному пункті, де почалися бойові дії?
Для отримання довідки внутрішньо переміщеної особи відмітка про реєстрацію в паспорті не потрібна, достатньо підтвердити, довести проживання на території, з якої ви переміщуєтесь. Як це зробити?
Документів, які можуть довести місце проживання звідки ви виїхали досить багато.
Наприклад:
-
військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
-
трудова книжка;
-
документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
- свідоцтво, атестат про середню освіту, професійно-технічну освіту, документ про вищу освіту (науковий ступінь);
- довідка з місця навчання;
- рішення виконавчих органів влади про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
- медичні документи;
- фотографії;
- відеозаписи тощо.
Коли довідка ВПО буде готова і чи потрібно за неї платити?
Довідка видається безкоштовно в день її подання. У випадку, якщо не має реєстрації, впродовж 15 днів.
В якому разі можуть відмовити у видачі довідки ВПО?
Довідку можуть не надати, якщо:
- не має підстав для для внутрішнього переміщення;
- відсутні відмітки про реєстрацію місця проживання на території з якої виїхав заявник;
- не має доказів проживання на цій території, або вони не підтверджують факт проживання;
- виявлено, що надані відомості є фальшивими;
- втрачені документи, які посвідчують особу заявника. Недоліки в документі, що посвідчує особу, наприклад, відсутність оновленої фотографії з 25 до 45 років не є підставою для відмови у статусу ВПО.
Відмова у наданні довідки може бути тільки письмовою. У такому випадку довідка повинна бути підписана керівником уповноваженого органу із зазначенням причин відмови та порядку оскарження цього рішення.
Чи можна повторно отримати довідку внутрішньо переміщеної особи?
Так, у випадку, якщо підстави на яких відмовлено у наданні довідки відсутні, якщо відмова оскаржена в суді або з'явилася нові причини переміщення. Повторно її можна отрмати у випадку якщо довідка втрачена чи з якихось причин зіпсована.
На який термін видається довідка?
Довідка безстрокова. Статус внутршньо переміщеної особи зберігається і у випадку якщо після переміщення змінюється місце реєстрації.
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