Як для отримання допомоги оформити довідку переселенця: покрокова інструкція

Хто такі внутрішньо переміщені особи, як отримати довідку внутрішньо переміщеної, роз'яснює ТСН.ua

Хто такі внутрішньо переміщені особи (ВПО)

Внутрішньо переміщені особи – це громадяни України, які залишили свої домівки, рятуючись від небезпеки, як то збройний конфлікт, тимчасова окупація, насильство, порушення прав, надзвичайні ситуації, але не перетнули міжнародний кордон і залишились на території України. ВПО перебувають під законним захистом свого уряду. Вони зберігають усі права та захист згідно з міжнародним законодавством з прав людини.

На яку допомогу можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи

Затверджений Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Щомісячна допомога надається з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування.

Допомога надається на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних ВПО

Розмір допомоги - для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; для інших осіб — 2 000 гривень.

Щоб отримати допомогу потрібно оформити та отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. На отримання довідки мають право особи, які після введення воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії на території яких надається допомога застрахованим особам у рамках Програми єПідтримка”. Перелік затверджений розпорядженням Кабінетом міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 територій яких надається допомога застрахованим особам у рамках Програми єПідтримка наступний:

Волинська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

м. Київ;

Луганська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область.

Куди та як подавати заяву на отримання довідки внутрішньо переміщеної особи?

Для отримання довідки ВПО та відповідної допомоги, потрібно заповнити заяву яка формується на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг. Також таку заяву можна оформити з допомогою мобільного додатку Портал Дія.

Заяву про надання допомоги на проживання ВПО може бути подана до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг. Щоб подати заяву з використанням мобільного додатку Порталу Дія внутрішньо переміщеній особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія.

Хто повинен подавати заяву?

Заяву потрібно подавати особисто внутрішньо переміщеною особою, в тому числі неповнолітніми дітьми віком 14-18 років. Діти до 14 років, недієздатні особи, особи дієздатність обмежена повинні передавати заяви через законного представника.

Що зазначається в заяві переселенця?

прізвище, ім'я, по батькові;

номер облікової картки платника податків;

дата народження;

задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;

місце, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;

номер поточного рахунка зі спеціальним режимом використання для зарахування допомоги “єПідтримка” або номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги;

наявність статусу особи з інвалідністю, якщо такий є;

відомості про неповнолітніх дітей (Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків).

Як довести, що ви жили в населеному пункті, де почалися бойові дії?

Для отримання довідки внутрішньо переміщеної особи відмітка про реєстрацію в паспорті не потрібна, достатньо підтвердити, довести проживання на території, з якої ви переміщуєтесь. Як це зробити? Документів, які можуть довести місце проживання звідки ви виїхали досить багато. Наприклад: