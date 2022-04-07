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Як для отримання допомоги оформити довідку переселенця: покрокова інструкція

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Як для отримання допомоги оформити довідку переселенця: покрокова інструкція

Getty Images

Хто такі внутрішньо переміщені особи, як отримати довідку внутрішньо переміщеної, роз'яснює ТСН.ua

Хто такі внутрішньо переміщені особи (ВПО)

Внутрішньо переміщені особи – це громадяни України, які залишили свої домівки, рятуючись від небезпеки, як то збройний конфлікт, тимчасова окупація, насильство, порушення прав, надзвичайні ситуації, але не перетнули міжнародний кордон і залишились на території України. ВПО перебувають під законним захистом свого уряду. Вони зберігають усі права та захист згідно з міжнародним законодавством з прав людини.

На яку допомогу можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи

Затверджений Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 

  • Щомісячна допомога надається з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування.
  • Допомога надається на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних ВПО
  • Розмір допомоги - для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; для інших осіб — 2 000 гривень.

Щоб отримати допомогу потрібно оформити та отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. На отримання довідки мають право особи, які після введення воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії на території яких надається допомога застрахованим особам у рамках Програми єПідтримка”. Перелік затверджений розпорядженням Кабінетом міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 територій яких надається допомога застрахованим особам у рамках Програми єПідтримка наступний:

  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • м. Київ;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернігівська область.

Куди та як подавати заяву на отримання довідки внутрішньо переміщеної особи?

Для отримання довідки ВПО та відповідної допомоги, потрібно заповнити заяву яка формується на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг. Також таку заяву можна оформити з допомогою мобільного додатку Портал Дія.

Заяву про надання допомоги на проживання ВПО може бути подана до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг. Щоб подати заяву з використанням мобільного додатку Порталу Дія внутрішньо переміщеній особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія. 

Хто повинен подавати заяву?

Заяву потрібно подавати особисто внутрішньо переміщеною особою, в тому числі неповнолітніми дітьми віком 14-18 років. Діти до 14 років, недієздатні особи, особи дієздатність обмежена повинні передавати заяви через законного представника.

Що зазначається в заяві переселенця?

  • прізвище, ім'я, по батькові;
  • номер облікової картки платника податків;
  • дата народження;
  • задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;
  • місце, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;
  • номер поточного рахунка зі спеціальним режимом використання для зарахування допомоги “єПідтримка” або номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги;
  • наявність статусу особи з інвалідністю, якщо такий є;
  • відомості про неповнолітніх дітей (Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків).

Як довести, що ви жили в населеному пункті, де почалися бойові дії?

Для отримання довідки внутрішньо переміщеної особи відмітка про реєстрацію в паспорті  не потрібна, достатньо підтвердити, довести проживання на території, з якої ви переміщуєтесь. Як це зробити?

Документів, які можуть довести місце проживання звідки ви виїхали досить багато. 

Наприклад:

  • військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;

  • трудова книжка;

  • документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

  • свідоцтво, атестат про середню освіту, професійно-технічну освіту, документ про вищу освіту (науковий ступінь);
  • довідка з місця навчання;
  • рішення виконавчих органів влади про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
  • медичні документи;
  • фотографії;
  • відеозаписи тощо.

Коли довідка ВПО буде готова і чи потрібно за неї платити?

Довідка видається безкоштовно в день її подання. У випадку, якщо не має реєстрації, впродовж 15 днів.

В якому разі можуть відмовити у видачі довідки ВПО?

Довідку можуть не надати, якщо:

  • не має підстав для для внутрішнього переміщення;
  • відсутні відмітки про реєстрацію місця проживання на території з якої виїхав заявник;
  • не має доказів проживання на цій території, або вони не підтверджують факт проживання;
  • виявлено, що надані відомості є фальшивими;
  • втрачені документи, які посвідчують особу заявника. Недоліки в документі, що посвідчує особу, наприклад, відсутність оновленої фотографії з 25 до 45 років не є підставою для відмови у статусу ВПО. 

Відмова у наданні довідки може бути тільки письмовою. У такому випадку довідка повинна бути підписана керівником уповноваженого органу із зазначенням причин відмови та порядку оскарження цього рішення.

Чи можна повторно отримати довідку внутрішньо переміщеної особи?

Так, у випадку, якщо підстави на яких відмовлено у наданні довідки відсутні, якщо відмова оскаржена в суді або з'явилася нові причини переміщення. Повторно її можна отрмати у випадку якщо довідка втрачена чи з якихось причин зіпсована.

На який термін видається довідка?

Довідка безстрокова. Статус внутршньо переміщеної особи зберігається і у випадку якщо після переміщення змінюється місце реєстрації.

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