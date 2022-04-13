Нацбанк вдруге викупив військові облігації на 20 млрд гривень

Портфель військових ОВДП у власності Національного банку становить 40 млрд грн.

Національний банк України 12 квітня 2022 року здійснив другий викуп військових облігацій уряду на суму 20 млрд грн.

Станом на 13 квітня портфель військових ОВДП у власності Національного банку становить 40 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Підтримка бюджету Національним банком є необхідним кроком з огляду на потребу забезпечення належної відсічі широкомасштабній збройній агресії росії проти України. Водночас центробанк, як і було задекларовано, фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах та в прозорий спосіб. Такий підхід дасть змогу мінімізувати ризики розбалансування інфляційних очікувань, високої інфляції та порушення макрофінансової стабільності. Крім того, це сприятиме швидшому поверненню функціонування економіки й фінансових ринків до ринкових засад, а також не створюватиме загрозу процесу євроінтеграції України та співпраці з міжнародними фінансовими донорами", - йдеться у повідомленні.

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Підтримка з боку Національного банку, як і раніше, не є основним джерелом фінансування видатків уряду. Попри військові дії, українські підприємства поступово відновлюють свою діяльність та продовжують сплачувати податки, а громадяни – перераховують значні суми на підтримку армії.

Україна також отримує важливу фінансову, військову та гуманітарну підтримку від міжнародних партнерів.

"Доцільність подальших операцій із фінансування критичних видатків уряду через купівлю ОВДП визначатиметься окремими рішеннями Національного банку України. Надалі коментар щодо зміни військових ОВДП у портфелі НБУ публікуватиметься щомісяця, не пізніше п’ятого дня місяця", - зазначають в НБУ.

Військові облігації – це особливий вид державних облігацій, які випускають під час війни, щоб підтримати економіку. Фактично, держава запозичує гроші у громадян та гарантує повернути їх у майбутньому. Головна особливість облігацій — винятково підтримка обороноздатності держави в умовах війни.

Нагадаємо, у березні інфляція прискорилася до 13,7%.

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