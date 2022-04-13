Металургійний комбінат "Криворіжсталь" відновив роботу

Запущено доменну піч.
Металургійний комбінат "Криворіжсталь" відновлює роботу і запускає першу піч.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
"Разом з командою залізниці ми сьогодні (13 квітня - Ред.) на комбінаті зустрічаємо першу тонну товарного чугуну", - наголосив він.
До слова, 3 березня керівництво компанії ухвалило рішення призупинити виробництво сталі на заводі, аби убезпечити людей та активи. На підприємстві почали виробляти дорожні шипи, щоб допомогти українським захисникам.
Відновлення роботи комбінату, я Камишін назвав історичним моментом. Попередній раз Криворізький меткомбінат запускався відразу після Другої світової війни.
Своєю чергою, начальник воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв: очікується, що за добу буде тисяча тонн чавуну. Вихід на режим триватиме п'ять-шість днів.