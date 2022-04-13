Металлургический комбинат "Криворожсталь" возобновил работу

Запущена доменная печь.

Металлургический комбинат "Криворожсталь" возобновляет работу и запускает первую печь.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Вместе с командой железной дороги мы сегодня (13 апреля – Ред.) на комбинате встречаем первую тонну товарного чугуна", — подчеркнул он.

К слову, 3 марта руководство компании приняло решение приостановить производство стали на заводе, чтобы обезопасить людей и активы. На предприятии начали производить дорожные шипы, чтобы помочь украинским защитникам.

Возобновление работы комбината, я Камышин назвал историческим моментом. В предыдущий раз Криворожский меткомбинат запускался сразу после Второй мировой войны.

В свою очередь начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал: ожидается, что за сутки будет тысяча тонн чугуна. Выход на режим продлится пять-шесть дней.

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