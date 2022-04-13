Когда пенсионера могут оставить без выплат: рассказали в Пенсионном фонде / pixabay.com

Каждый предприниматель может получить кредит под 0% - Шмыгаль

Каждый предприниматель может получить кредит под 0% - Шмыгаль

Премьер подчеркнул, что перезапуск и возобновление работы бизнеса – необходимое условие устойчивости украинской экономики.

Кабинет министров дополнительно выделил 2,3 млрд грн на государственную программу доступных кредитов "5-7-9".

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время своего видеообращения 12 апреля.

"Эту программу мы также переформатировали. Теперь каждый предприниматель может получить кредит под 0% в размере до 60 млн. грн. Проценты перед банком оплатит государство", — сказал Шмигаль.

Премьер подчеркнул, что перезапуск и возобновление работы бизнеса – необходимое условие устойчивости украинской экономики.

Кроме того, уже более 250 производственных предприятий были перемещены в другие области. Из них 121 предприятие уже полностью функционирует на новом месте, остальные находятся в процессе перемещения. Еще 430 производств ждут своей очереди.