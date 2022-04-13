Дзидзьо ответил, стоит ли запрещать русскую музыку

Также артист рассказал, как узнал о войне, и где он находится.

Украинский музыкант и актер Михаил Хома, он же Дзидзьо, ответил, стоит ли запрещать российскую музыку.

В эфире телемарафона артист рассказал, что есть замечательные украинские песни, традиции – их нужно знать. Музыкант убежден, что от российского стоит отказаться.

Дзидзьо в эфире телемарафона / скриншот с видео

"Я думаю, что это нормально. Я думаю, что это нормально уважать свой язык, что это нормально в Украине говорить по-украински. У меня никогда таких вопросов и в голове даже не было. Я вырос на Западной Украине. Я родился здесь, меня воспитывали украинскими песнями. Меня бабушка воспитала традициями, веснянками, колядками, щедровками .Это все надо знать. Вы посмотрите, как они переживают на весь мир, потому что их кто-то оскорбляет из-за их языка. Значит это нам нужно взять как на вооружение: украинский язык, украинская традиция, а то (русское – ред.) – запретить", — отметил артист.

К слову, артист также рассказал, как пережил первый день войны. Дзидзьо тогда был дома, когда РФ напала на Украину. Он проснулся от взрывов и позвонил по телефону Юрию Горбунову. Так и понял, что началась война.

Дзидзьо в эфире телемарафона / скриншот с видео

"Война застала меня дома. Я проснулся ночью в 4 утра. Когда услышал второй взрыв, а в доме, где я живу, нет подвала, я спустился вниз. Позвонил Юре Горбунову и говорю: "Юра, ты слышишь то же, что и я ?". Он ответил, что началась война. Мы с ним решали, что делать. Семь дней были в Киеве. И поняли, что нужно ехать", — поделился певец.

Сейчас артист находится у себя на малой Родине, в месте, где он родился.

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