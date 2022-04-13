Також артист розповів, як дізнався про війну, та де він наразі перебуває.

Український музикант та актор Михайло Хома, він же Дзідзьо, відповів, чи варто забороняти російську музику.

Загалом, в ефірі телемарафону артист розповів, що є чудові українські пісні, традиції – їх потрібно знати. Музикант переконаний, що від російського – варто відмовитися.

Дзідзьо в ефірі телемарафону / скріншот з відео

"Я думаю, що це нормально. Я думаю, що це нормально поважати свою мову, що це нормально в Україні розмовляти українською мовою. В мене ніколи таких питань і в голові навіть не було. Я виріс на Західній Україні. Я народився тут, мене виховували українськими піснями. Мене бабуся виховала традиціями, веснянками, колядками, щедрівками. Це все треба знати. Ви подивіться, як вони переживають на весь світ, бо їх хтось ображає через їхню мову. Значить це нам треба взяти як на озброєння: українська мова, українська традиція, а те (російське – ред.) – заборонити", - зазначив артист.

До слова, артист також розповів, як пережив перший день війни. Дзідзьо тоді був вдома, коли РФ напала на Україну. Він прокинувся від вибухів та зателефонував Юрію Горбунову. Так і зрозумів, що почалася війна.

Дзідзьо в ефірі телемарафону / скріншот з відео

"Війна застала мене вдома. Я прокинувся вночі о 4 ранку. Коли почув другий вибух, а у будинку, де я живу, немає підвалу, я спустився донизу. Зателефонував Юрі Горбунову і кажу: "Юро, ти чуєш те саме, що й я?". Він відповів, що почалася війна. Ми з ним вирішували, що робити. Сім днів були у Києві. І зрозуміли, що треба їхати", - поділився співак.

Наразі ж артист перебуває у себе на малій Батьківщині, у місці, де він народився.

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