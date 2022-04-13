Уряд додатково виділив 2,3 млрд грн на програму доступних кредитів "5-7-9"

Коли пенсіонера можуть залишити без виплат: розповіли у Пенсійному Фонді / pixabay.com

Кожен підприємець може отримати кредит під 0% в розмірі до 60 млн грн.

Кабінет міністрів додатково виділив 2,3 млрд грн на державну програму доступних кредитів "5-7-9".

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого відеозвернення 12 квітня.

"Цю програму ми також переформатували. Тепер кожен підприємець може отримати кредит під 0% в розмірі до 60 млн грн. Відсотки перед банком сплатить держава", — сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що перезапуск та відновлення роботи бізнесу — необхідна умова стійкості української економіки.

Крім того, вже понад 250 виробничих підприємств були переміщені в інші області. З них 121 підприємство вже повністю функціонує на новому місці, інші — перебувають у процесі переміщення. Ще 430 виробництв очікують своєї черги.