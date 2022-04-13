Некоторые украинские семьи смогут получить 33 тыс. грн помощи

Какие украинские семьи и на каких условиях смогут получить денежную помощь в размере 33 тыс. грн в материале ТСН.ua

Программу помощи украинским семьям с детьми утвердили Министерство социальной политики вместе с ЮНИСЕФ.

Такая финансовая помощь предназначена для тех переселенцев как родителей, так и усыновителей, которые:

Воспитывают троих и более несовершеннолетних детей при условии, что хотя бы возраст одного ребенка должен быть до 2-х лет.

Семьям, у которых двое и более детей до 18 лет при условии, что хотя бы один ребенок имеет инвалидность.

На каждого члена семьи выделяется 2220 грн в месяц, помощь начисляется сразу на всех за три месяца. То есть, если семья состоит из 2-х взрослых и 3-х детей, то помощь будет составлять 33 300 грн одним платежом. Нужно иметь в виду, что это максимальная сумма выплаты даже если в семье больше детей.

Для оформления выплаты нужно заполнить заявку на сайте ЮНИСЕФ. После рассмотрения заявки специалистами фонда будет принято решение о предоставлении помощи, о чем можно будет узнать из присланной смс. В течение 4 недель после заполнения заявки деньги будут отправлены.

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