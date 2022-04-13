Россия ударила ракетами по поселку в Донецкой области: есть раненые

Россия ударила ракетами по поселку в Донецкой области: есть раненые

Повреждены дома людей.

В среду утром, 13 апреля, Россия ударила ракетами по поселку Черкасск в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По меньшей мере, семь человек ранены в результате ракетного удара. Кроме того, повреждены многоквартирные дома

"Снова и снова россияне подтверждают, что они не способны вести честную конвенционную войну, не способны противостоять Вооруженным силам Украины. Их главная тактика теперь – убивать и терроризировать гражданское население", — подчеркнул Кириленко.

Кроме того, государство-террористка обстреливает города и деревни по всей линии фронта. В частности, в Авдеевке повреждены жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом. Его владелица получила легкую контузию.

Как сообщалось, 12 апреля после 23:00 Россия нанесла удар баллистическими ракетами по одной из воинских частей Житомирской области. Не пострадали ни военные, ни гражданские, как это было раньше. Имущество также практически не повреждено.

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