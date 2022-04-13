Росія вдарила ракетами по селищу на Донеччині: є поранені

Пошкоджено будинки людей.
У середу вранці, 13 квітня, Росія вдарила ракетами по селищу Черкаськ, що у Краматорському районі на Донеччині.
Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Щонайменше семеро людей поранені внаслідок ракетного удару. Крім того, пошкоджено багатоквартирні будинки
"Знову і знову росіяни підтверджують, що вони не спроможні вести чесну конвенційну війну, не здатні протистояти Збройним силам України. Їхня головна тактика тепер – вбивати і тероризувати цивільне населення", - наголосив Кириленко.
Крім того, держава-терористка обстрілює міста і села по всій лінії фронту. Зокрема, в Авдіївці пошкоджено житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури. У Великій Новосілці відомо про влучання у приватний будинок. Його власниця отримала легку контузію.
Як повідомлялося, 12 квітня після 23:00 Росія здійснила удар балістичними ракетами по одній з військових частин Житомирської області. Не постраждали ні військові, ні цивільні, як це було раніше. Майно також майже не пошкоджено.
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