У Росії через приїзд Путіна всім співробітникам космодрому дали вихідний

У Росії через приїзд Путіна всім співробітникам космодрому дали вихідний

Космодром практично повністю зачистили від людей.

У Росії через приїзд президента країни-агресорки Володимира Путіна всім співробітникам космодрому "Східний" дали вихідний. Його практично повністю зачистили від людей.

Про це повідомляє російський Telegram-канал SOTA з посиланням на джерело на космодромі.

Зазначається, що 11 квітня персонал працював неповний робочий день. Деяких співробітників відпустили додому через чотири години після початку робочого дня.

Вже 12 квітня, на день космонавтики, через приїзд Путіна для робітників оголосили вихідний. На об'єкті залишилися лише наближені співробітники "Роскосмосу" та вузьке коло працівників Центру експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури.

При цьому співробітників організацій, що обслуговують космодром, що працюють на інших об'єктах, на вихідний не відпускали.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що мирні переговори з Україною зайшли у глухий кут.

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