В России к приезду Путина всех сотрудников космодрома отправили на выходной

В России к приезду Путина всех сотрудников космодрома отправили на выходной

Космодром практически полностью зачистили от людей.

В России к приезду президента страны-агрессора Владимира Путина на выходной отправили всех сотрудников космодрома "Восточный". Его практически полностью зачистили от людей.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SOTA со ссылкой на источник в космодроме.

Известно, что 11 апреля персонал работал неполный рабочий день. Некоторых сотрудников отпустили домой через четыре часа после начала рабочего дня.

Уже 12 апреля, на день космонавтики, к приезду Путина для рабочих объявили выходной. На объекте остались только приближенные сотрудники "Роскосмоса" и узкий круг работников Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

При этом сотрудников организаций, обслуживающих космодром, работающих на других объектах, на выходной не отпускали.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной зашли в тупик.

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