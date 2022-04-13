У Маріуполі загинуло від 20 до 22 тис. громадян - Денісова

У Маріуполі загинуло від 20 до 22 тис. громадян - Денісова

Окупанти доправили до Маріуполя 13 мобільних крематоріїв.

За попередніми даними адміністрації Донецької області, у місті Маріуполі загинуло вже від 20 до 22 тисяч громадян.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Окупанти, аби здійснити зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців, до Маріуполя доправили 13 мобільних крематоріїв. Усіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

Вночі 11 квітня росіяни скинули заряд з невідомою хімічною речовиною на Маріуполь, постраждало троє осіб.

"Вітер поширив хімічні пари речовини містом та його околицям, жителі у селищах Сартана й Талаківка почали скаржитися на різке погіршення самопочуття - нехарактерний присмак у роті та інші ознаки хімічного отруєння. Мерія Маріуполя повідомила, що наразі мешканців сіл евакуюють", - йдеться у повідомленні.

Також з метою проведення "фільтрації" якомога більшої кількості українців, у соціальних мережах публікуються агітаційні листівки з рекламою еміграції на далекий схід Росії.

Людям, які погодяться на переселення, обіцяють по 170 тисяч рублів "підйомних", 8500 рублів соціальних виплат за відсутності доходу, "житловий сертифікат" на 600 тисяч рублів та далекосхідна іпотека до 2% річних.

"Регіони далекого сходу росії є депресивними через вкрай низький рівень життя та важкий клімат. Вивезенням громадян України до цих територій, країна-окупант планує «заповнити» населені пункти та змусити їх працювати в нелюдських умовах. Аналогічні методи застосовувалися росією у сталінські часи", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, окупанти спалюють та ховають тіла померлих маріупольців.

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