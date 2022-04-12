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"Провокации не пройдут": из Луганской области вывезли весь хлор

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"Провокации не пройдут": из Луганской области вывезли весь хлор

ТСН.ua/Юлия Желонкина

На водоканале области воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом.

Из Луганской области в Днепр вывезли весь хлор, чтобы помешать России устроить провокации с подрывом хлора и обвинить в этом Украину.

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Орки сообщили, что якобы украинская армия собирается взорвать 10 тонн хлора, находящихся на Попаснянском водоканале в Белогоровке для очистки воды. Хлор – ядовитое вещество с ужасающим действием на организм человека", – говорится в сообщении.

Гайдай назвал обвинения в провокациях со стороны РФ бессмысленными и ложью.

"Мы сегодня вывезли весь хлор в Днепр. На нашем водоканале воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом. Спасибо Валентину Резниченко. Провокации не пройдут!" – сообщил глава Луганской области.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что СБУ якобы готовит провокацию на химзаводе под Харьковом. Завод на самом уничтожили 10 лет назад.

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