"Провокації не пройдуть": з Луганської області вивезли увесь хлор

"Провокації не пройдуть": з Луганської області вивезли увесь хлор

На водоканалі області воду тепер очищують дорогою, проте абсолютно безпечною речовиною.

З Луганської області до Дніпра вивезли увесь хлор, щоб завадити Росії влаштувати провокації з підривом хлору та звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Орки повідомили, що начебто українська армія збирається підірвати 10 тон хлору, що знаходяться на Попаснянському водоканалі у Білогорівці для очищення води. Хлор – отруйна речовина з жахливою дією на організм людини", – йдеться у повідомленні.

Гайдай назвав звинувачення у провокаціях з боку РФ безглуздими та цілковитою брехнею.

"Ми сьогодні вивезли увесь хлор до Дніпра. На нашому водоканалі воду тепер очищують дорогою, проте абсолютно безпечною речовиною. Дякую Валентинови Резніченку. Провокації не пройдуть!" – повідомив голова Луганської області.

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ заявили, що СБУ нібито готує провокацію на хімзаводі під Харковом. Завод насправді знищили 10 років тому.

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