Хлор - що це, як він діє та що робити в разі ураження

Росія не раз використовувала хімічну зброю, коли допомагала режиму Башара Асада в Сирії. В Україні російські війська вже кілька разів застосовували фосфорні бомби, які є забороненими Женевськими конвенціями. Тому варто підготуватися до можливого використання окупантами і інших хімічних речовин. ТСН.ua розповідає що таке хлор, як його застосовують військові та що робити в разі ураження.
У спільному розслідуванні BBC Arabic та BBC Panorama в Сирії не раз застосовували хлор як один з видів хімічної зброї. Допомагала в цьому режиму Башара Асада Росія. Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив німецькому виданню Die Welt: "Цілком можливо, що Росія сама може планувати операції з хімічною зброєю" прикриваючись брехнею про те, що Україна готовить напад на свої території. Часом такі диверсії роблять, уражаючи підприєства і заводи, де зберігається хлор.
За певними даними після 2015 року, коли Росія приєдналася до війни в Сирії на боці диктатора Башара Асада, в країні відбулося близько 300 хімічних атак, під час яких використовувався саме хлор. Ця ж речовина використовувалася Радянським Союзом за часів Першої світової війни. Є підстави вважати, що в арсеналі сучасної РФ є чимало бочок з цією хімічною отрутою. Міста бомбардували в Сирії з застосуванням хлору не вибірково, часто уражаючи не лише промислові об'єкти, але й цивільних. Хлор швидко діє на людський організм, обпікаючи слизові оболонки, шкіру, викликаючи спазми верхніх дихальних шляхів. Це призводить до болісної смерті.
Хлор - що це?
Хлор - це хімічна речовина, яке має подвійне призначення. Адже є і цілком звичні для нас місця, де використовують хлор. Наприклад, для дезінфекції води. При цьому хлор є смертельним для людини. Цю хімічну речовину досить часто застосовують в воєнних цілях, тому що вона швидко вивітрюється і сліди її використання можуть зникнути вже за лічені години. Тому фахівці, для виявлення доказів застосування хлору в якості хімічної зброї, повинні знаходитися безпосередньо в місці ураження або дуже близько від нього.
В чистому вигляді хлор - газ зеленувато-жовтого відтінку з різким запахом. Але якщо випаровувати в повітрі рідкий хлор, то він швидко перетворюється на газ та утворює білий туман. При цьому на місці використання такої хімічної зброї з'являється відчутний запах звичайної хлорки, знайомий нам з дитинства.
Як діє хлор на людський організм?
Основні симптоми отруєння хлором:
- зір затуманюється;
- відразу після впливу газу на шкірі з'являються бульбашки, почервоніння, людина відчуває сильний пекучий біль;
- в носі, горлі, очах з'являється печіння;
- задишка, утруднення дихання;
- нудота, в деяких випадках блювота;
- сльозотеча.
При вдиханні хлору виникає ураження легень. Киснево-поглинальні альвеоли набрякають та можуть розірватися під час кашлю. Це призводить до появи крові з мокротинням та подальшої смерті.
Варто звернути увагу, що хлор - важчий за повітря, а тому цей газ відразу буде опускатися вниз. Рятуючись від хімічної атаки з застосуванням хлору, необхідно підніматися вгору (верхні поверхи багатоповерхівок, пагорби, дах).
Ще одне важливе запитання: скільки часу вивітрюється хлор? Зазвичай на це потрібно 6-7 годин, інколи більше.
Перша допомога при отруєнні хлором
Як пояснили в Львівській обласній воєнній адміністрації при ураженні хлором потрібно:
- Постраждалого негайно перемістити з забрудненої зони на свіже чисте повітря, щільно вкрити та дати подихати киснем (через кисневу інгаляцію), парами води чи аерозолем з питною содою (розчин 0,5%) протягом 15 хвилин.
- Промити ніс, рот та відкриті ділянки шкіри водою з милом чи 2% розчином питної соди. Як вивести хлор з організму: давати пити воду та тепле молоко з содою.
- Не давати потерпілому самостійно переміщатися, транспортувати дозволено лише у лежачому положенні.
Варто пам'ятати, що не існує антидоту проти впливу хлору. Лікування полягає в тому, щоб якомога швидше вивести отруйну речовину з організму та надати підтримуючу медичну допомогу.
Корисні поради для тих, хто опинився в зоні ураження хлором
В Запорізькій районній державній адміністрації радять:
- Негайно заплющіть очі та по можливості затримайте дихання.
- Закутайтесь в верхній одяг та дихайте крізь нього (для кращого ефекту - тканину змочити водою).
- В жодному разі не біжіть.
- Спробуйте визначити напрямок вітру, тому що виходити з зони ураження потрібно в бік, перпендикулярний йому.
- Якщо немає можливості вийти з зони ураження, спробуйте переміститися вгору (стовп, драбина, дах).
- Зніміть одяг, який був уражений хлором. Робити це потрібно не через голову, а розрізати чи розірвати тканину.
- При першій нагоді ретельно вимийте все тіло водою з милом.
- Якщо пари хлору потрапили в очі, зніміть контактні лінзи (при наявності) та промийте очі проточною водою (10-15 хвилин). Не одягайте лінзи знову.
- За відсутності потигазу можна використовувати ватно-марлеву пов'язку, просочену 5% розичином питної соди.