Хлор - що це, як він діє та що робити в разі ураження

Хлор - що це, як він діє та що робити в разі ураження

Хлор - що це, як він діє та що робити в разі ураження

Росія не раз використовувала хімічну зброю, коли допомагала режиму Башара Асада в Сирії. В Україні російські війська вже кілька разів застосовували фосфорні бомби, які є забороненими Женевськими конвенціями. Тому варто підготуватися до можливого використання окупантами і інших хімічних речовин. ТСН.ua розповідає що таке хлор, як його застосовують військові та що робити в разі ураження.

У спільному розслідуванні BBC Arabic та BBC Panorama в Сирії не раз застосовували хлор як один з видів хімічної зброї. Допомагала в цьому режиму Башара Асада Росія. Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив німецькому виданню Die Welt: "Цілком можливо, що Росія сама може планувати операції з хімічною зброєю" прикриваючись брехнею про те, що Україна готовить напад на свої території. Часом такі диверсії роблять, уражаючи підприєства і заводи, де зберігається хлор.

За певними даними після 2015 року, коли Росія приєдналася до війни в Сирії на боці диктатора Башара Асада, в країні відбулося близько 300 хімічних атак, під час яких використовувався саме хлор. Ця ж речовина використовувалася Радянським Союзом за часів Першої світової війни. Є підстави вважати, що в арсеналі сучасної РФ є чимало бочок з цією хімічною отрутою. Міста бомбардували в Сирії з застосуванням хлору не вибірково, часто уражаючи не лише промислові об'єкти, але й цивільних. Хлор швидко діє на людський організм, обпікаючи слизові оболонки, шкіру, викликаючи спазми верхніх дихальних шляхів. Це призводить до болісної смерті.

Хлор - що це?

Хлор - що це і чому небезпечно? / pixabay.com

Хлор - це хімічна речовина, яке має подвійне призначення. Адже є і цілком звичні для нас місця, де використовують хлор. Наприклад, для дезінфекції води. При цьому хлор є смертельним для людини. Цю хімічну речовину досить часто застосовують в воєнних цілях, тому що вона швидко вивітрюється і сліди її використання можуть зникнути вже за лічені години. Тому фахівці, для виявлення доказів застосування хлору в якості хімічної зброї, повинні знаходитися безпосередньо в місці ураження або дуже близько від нього.

В чистому вигляді хлор - газ зеленувато-жовтого відтінку з різким запахом. Але якщо випаровувати в повітрі рідкий хлор, то він швидко перетворюється на газ та утворює білий туман. При цьому на місці використання такої хімічної зброї з'являється відчутний запах звичайної хлорки, знайомий нам з дитинства.

Як діє хлор на людський організм?

Основні симптоми отруєння хлором:

зір затуманюється;

відразу після впливу газу на шкірі з'являються бульбашки, почервоніння, людина відчуває сильний пекучий біль;

в носі, горлі, очах з'являється печіння;

задишка, утруднення дихання;

нудота, в деяких випадках блювота;

сльозотеча.

При вдиханні хлору виникає ураження легень. Киснево-поглинальні альвеоли набрякають та можуть розірватися під час кашлю. Це призводить до появи крові з мокротинням та подальшої смерті.

Варто звернути увагу, що хлор - важчий за повітря, а тому цей газ відразу буде опускатися вниз. Рятуючись від хімічної атаки з застосуванням хлору, необхідно підніматися вгору (верхні поверхи багатоповерхівок, пагорби, дах).

Ще одне важливе запитання: скільки часу вивітрюється хлор? Зазвичай на це потрібно 6-7 годин, інколи більше.

Перша допомога при отруєнні хлором

Як діяти, якщо ви опинилися в зоні ураження хлору

Як пояснили в Львівській обласній воєнній адміністрації при ураженні хлором потрібно:

Постраждалого негайно перемістити з забрудненої зони на свіже чисте повітря, щільно вкрити та дати подихати киснем (через кисневу інгаляцію), парами води чи аерозолем з питною содою (розчин 0,5%) протягом 15 хвилин. Промити ніс, рот та відкриті ділянки шкіри водою з милом чи 2% розчином питної соди. Як вивести хлор з організму: давати пити воду та тепле молоко з содою. Не давати потерпілому самостійно переміщатися, транспортувати дозволено лише у лежачому положенні.

Варто пам'ятати, що не існує антидоту проти впливу хлору. Лікування полягає в тому, щоб якомога швидше вивести отруйну речовину з організму та надати підтримуючу медичну допомогу.

Корисні поради для тих, хто опинився в зоні ураження хлором

В Запорізькій районній державній адміністрації радять: