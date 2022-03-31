Окупанти перекидають до України додаткові підрозділи своєї армії - Генштаб

Окупанти перекидають до України додаткові підрозділи своєї армії - Генштаб

Окупанти гатять ракетами по по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктурі України.

Окупанти перегруповуються та формують угруповання для наступу у Східній операційній зоні. Наразі зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території Білорусі на територію РФ залізничним транспортом.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Водночас, як зазначається, зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктурі України.

Крім того, триває переміщення на територію України додаткових підрозділів армії РФ для ведення бойових дій. Утім, окремі військові частини ворога вже вичерпали можливості з формування резервів.

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