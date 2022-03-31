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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину ракетами

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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину ракетами

Прокуратура Дніпропетровської області

В результаті було знищено адмінбудівлю.

По Дніпропетровській області було завдано два ракетних удари.

Про це повідомляє голова ОДА Валентин Резніченко.

За його словами, кілька годин тому Дніпропетровська область піддалася ракетним обстрілам. Через це було знищено адмінбудівлю в одному з населенрих пунктів області.

Після обстрілу сталася пожежа. Її ліквідовують працівники ДСНС.

Є потерпілі.

Нагадаємо, що у Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено. У Павлограді поцілили у віадук. Рух дорогою призупинений. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району.

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