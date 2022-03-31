Оккупанты обстреляли Днепропетровщину ракетами

В результате было уничтожено админздание.

По Днепропетровской области были нанесены два ракетных удара.

Об этом сообщает глава ОГА Валентин Резниченко.

По его словам, несколько часов назад Днепропетровская область подверглась ракетным обстрелам. Из-за этого было уничтожено админздание в одном из населенных пунктов области.

После обстрела произошел пожар. Его ликвидируют работники ГСЧС.

Есть потерпевшие.

Напомним, что в Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Поврежденная техника. Один человек ранен. В Павлограде попали в виадук. Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся по территории Никопольского района.