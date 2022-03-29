Окупанти завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровськй області

В результаті обстрілів постраждала одна людина.
У Дніпропетровській області окупанти ракетами обстріляли Нікополь та Павлоград.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Кілька ворожих ракетних ударів по нашій області. У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено. У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинен. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає", - написав Резніченко.
Нагадаємо, що російські окупанти 22 березня, ракетами обстріляли місто Павлоград на Дніпропетровщині. Через це знищено колію та приміщення залізничної станції "Павлоград-2".
У Дніпрі та області з 29 березня скоротили комендантську годину. Тепер вона діятиме з 21:00 до 6:00. Під час комендантської години необхідно бути вдома. Заборонено виходити на вулицю та в громадські місця без спеціальних перепусток.