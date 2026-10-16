В Украине ударили морозы до -5: Карпаты заметает снегом

Гора Пип Иван

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На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах на утро пятницы, 16 октября, зафиксированы настоящие зимние условия: температура опустилась до -5°C, дует северный ветер со скоростью 12 м/с, а видимость ограничена из-за облачности.

Об этом сообщили Горные спасатели Прикарпатья.

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Что происходит на Пип Иване

Поп Иван Черногорский — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, поэтому погода может резко отличаться от условий в долинах. Именно поэтому даже в середине октября на вершине уже фиксируют снег, сильный ветер и минусовые температуры.

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«На 08:45 16.10.2026 на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена. Ветер северный 12 м/с, температура воздуха -5°С», — сообщили Горные спасатели Прикарпатья.

Ранее на этой неделе на горе уже фиксировали снег и мороз. Как сообщали Горные спасатели Прикарпатья, 13 октября температура на вершине составляла -4°C, а 14 октября — снова -5°C.

Почему это опасно для туристов

По данным Горных спасателей Прикарпатья, соединение мороза, сильного ветра и ограниченной видимости создает опасные условия для туристов: в таких ситуациях легко потерять ориентацию, а риск переохлаждения существенно возрастает.

Спасатели также отмечают, что особенно рискованы выходы в высокогорье без опыта, теплых вещей и зарегистрированного маршрута.

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«Призываем туристов не рисковать своей жизнью и здоровьем, воздержаться от походов в период непогоды и внимательно следить за метеорологическими сообщениями», — отмечают они.

Ранее ТСН.ua писал, что Европу в октябре могут накрыть морозы до -16°C. Похолодание связывается с продвижением холодных воздушных масс, которые могут затронуть и территорию Украины, особенно ее западные и горные регионы.

Также синоптики рассказывали, какой может быть предстоящая зима в Украине. По их прогнозам сезон не будет стабильно холодным: ожидаются как периоды оттепели и умеренных температур, так и существенные морозы.

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