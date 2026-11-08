Найсильніший землетрус за десятиліття: що відомо про наслідки стихії

Землетрус у Японії — ілюстративне фото / © Associated Press

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У центральній частині Японії у ніч проти неділі стався землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи відчувалися одразу в кількох районах країни. В Аіті та Сідзуоці понад 20 людей дістали травми, а рух поїздів тимчасово ускладнився.

Про це повідомляють японські ЗМІ з посиланням на місцеву владу та Метеорологічне агентство Японії.

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Землетрус у Японії: магнітуда, епіцентр і постраждалі

За даними Метеорологічного агентства Японії, землетрус стався 7 листопада о 18:04 за київським часом. Його попередня магнітуда становила 5,7, а осередок залягав у західній частині регіону Сідзуока на глибині близько 40 кілометрів.

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«Найсильніші поштовхи зафіксували в місті Чіта у регіоні Аіті. Інтенсивність там сягнула рівня „верхня 5“ за японською сейсмічною шкалою, — зазначають у відомстві. — Поштовхи рівня „нижня 5“ також зафіксували в окремих районах префектур Аіті, Нагано та Гіфу».

Унаслідок землетрусу понад 20 людей у префектурах Аіті та Сідзуока отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомляє Jiji Press, востаннє поштовхи такої інтенсивності в Аіті фіксували в березні 1997 року.

Чи є загроза аварії на АЕС «Хамаока»?

Після підземних поштовхів фахівці невідкладно перевірили стан атомної електростанції «Хамаока» в Сідзуоці.

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«Жодних відхилень у роботі станції не виявлено», — повідомили в компанії Chubu Electric Power Co., яка керує об’єктом.

Особливу увагу до цієї АЕС привертає її розташування поблизу жолоба Нанкай — сейсмічно активної ділянки біля узбережжя Японії, де в майбутньому прогнозують надпотужний мегаземлетрус. Проте в Метеорологічному агентстві заспокоїли: «Ймовірність зв’язку цього землетрусу з потенційним мегаземлетрусом у жолобі Нанкай є низькою».

Попередження про загрозу цунамі також не оголошували.

У Японії землетрус порушив рух поїздів і спричинив нові підземні поштовхи

Як повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo News, підземні поштовхи спричинили тимчасові збої в транспортному сполученні. Рух деяких місцевих поїздів призупиняли, а швидкісні експреси «Сінкансен» на лінії Токайдо з міркувань безпеки курсували зі зниженою швидкістю, що призвело до затримок між станціями Сідзуока та Гіфу-Хасіма.

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За даними залізничного оператора JR Central, вже о 02:57 за київським часом поїзди повернулися до штатного швидкісного режиму. Для координації дій та ліквідації наслідків стихії уряд Японії терміново створив спеціальний оперативний штаб.

Крім того, стихія нагадала про себе й в іншій частині країни: о 03:53 за київським часом ще один землетрус магнітудою 4,3 стався на південному заході Японії. За інформацією місцевих служб, у містах Кумамото, Уто та Укі інтенсивність поштовхів сягнула чотирьох балів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про потужний землетрус у Тибетському автономному районі Китаю. Підземні поштовхи магнітудою 7,0 сталися ввечері 22 жовтня. Унаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 16 людей, ще 32 дістали травми, зокрема 11 постраждалих перебували у тяжкому стані.

Через землетрус обвалилися щонайменше 339 житлових будинків. Рятувальники проводили пошукові роботи та надавали допомогу людям, які втратили домівки.

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