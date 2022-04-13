ЗСУ йдуть в контрнаступ на Херсонщині - розвідка Великої Британії

Служба в ЗСУ і в територілаьній обороні: чим відрізняється

Наразі бої тривають на території Луганської, Харківської, Херсонської, Донецької та півдні Запорізької областей.

Збройні сили України йдуть у контрнаступ у Херсонській області.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що росіяни поки ще контролюють частину української території, але українські війська йдуть у контрнаступ у напрямку Херсонщини, яка наразі перебуває під тимчасовою окупацією, з Миколаївської та Запорізької областей,

Наразі бої тривають на території Луганської, Харківської, Херсонської, Донецької та півдні Запорізької областей.

Нагадаємо, що у Херсонській області в одному із сіл, яке було в окупації, російські вбивці знущались із 83-річної жительки. Вони били літню жінку та вимагали дати їм горілки та цигарок.

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