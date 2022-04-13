Хакери, пов'язані з Anonymous, зламали сайт РПЦ

Хакери також заявили, що злили в мережу 57 тисяч електронних листів.

Хакери, яких пов'язують з угрупованням Anonymous зламали сайт благодійного крила Російської православної церкви.

На сайті з'явилося "Звернення до вірних дітей Російської православної церкви", в якому засуджуються дії патріарха Кирила, який підтримав війну в Україні.

Про це повідомляє Euromaidan Press.

Доступ до сайту відновили, однак хакери опублікували посилання на архів, де ще збереглася сторінка.

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"24 лютого російські війська на виконання злочинного наказу влади без оголошення війни вторглися на територію України. З початком агресії колись святіший патріарх Кирил (Гундяєв) неодноразово робив публічні заяви на підтримку війни… Незважаючи на те, що патріарх Кирил протягом багатьох років у своїх зверненнях стверджував, що вважає православних християн України своєю паствою, за яку він відповідає, сьогодні він прямо благословляє їхнє фізичне знищення", - йдеться у тексті.

Крім того, хакери заявили, що вони злили в мережу 57 тисяч електронних листів.

Нагадаємо, в УПЦ МП вимагають скликати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила.

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