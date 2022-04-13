Хакери, пов'язані з Anonymous, зламали сайт РПЦ

Хакери також заявили, що злили в мережу 57 тисяч електронних листів.
Хакери, яких пов'язують з угрупованням Anonymous зламали сайт благодійного крила Російської православної церкви.
На сайті з'явилося "Звернення до вірних дітей Російської православної церкви", в якому засуджуються дії патріарха Кирила, який підтримав війну в Україні.
Про це повідомляє Euromaidan Press.
Доступ до сайту відновили, однак хакери опублікували посилання на архів, де ще збереглася сторінка.
"24 лютого російські війська на виконання злочинного наказу влади без оголошення війни вторглися на територію України. З початком агресії колись святіший патріарх Кирил (Гундяєв) неодноразово робив публічні заяви на підтримку війни… Незважаючи на те, що патріарх Кирил протягом багатьох років у своїх зверненнях стверджував, що вважає православних християн України своєю паствою, за яку він відповідає, сьогодні він прямо благословляє їхнє фізичне знищення", - йдеться у тексті.
Крім того, хакери заявили, що вони злили в мережу 57 тисяч електронних листів.
Нагадаємо, в УПЦ МП вимагають скликати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила.
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