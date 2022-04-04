Епіфаній заявив, що глава РПЦ Кирил став на бік антихриста

Епіфаній заявив, що глава РПЦ Кирил став на бік антихриста

Він нагадав, що саме патріарх Кирил є співтворцем та провідником злочинної ідеології "русского міра".

Очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що глава РПЦ патріарх Кирил зробив вибір на користь справ антихриста.

Про це Епіфаній сказав, коментуючи звірства росіян в Ірпені, Бучі, Гостомелі та інших містах і селах Київщини.

Митрополит звернув увагу, що російські окупанти зараз "продовжують чорну, диявольську справу, яку чинили війська царя Петра, що вирізали і спалили Батурин".

"Вони роблять те саме, що російсько-більшовицькі банди, які пролили ріки крові під час так званого "червоного терору". Вони – продовжувачі злочинів Сталіна, продовжувачі репресій та Голодомору-геноциду, що були сплановані в тому самому кривавому Кремлі для знищення українського народу", — сказав ієрарх.

Епіфаній вважає, що ідеологія "русского міра" ідентична ідеології нацизму, бо виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм.

Він нагадав, що саме патріарх Кирил є співтворцем та провідником злочинної ідеології "русского міра".

"Він (Кирил — Ред.) разом з підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу. Йдеться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив", — сказав очільник ПЦУ.

Зазначимо, що 3 квітня патріарх Кирило демонстративно відправив богослужіння у головному храмі збройних сил РФ, який раніше хотіли прикрасити мозаїками Путіна і Сталіна. Під час проповіді Кирило заявив, що служба в армії Росії – це "подвиг".

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