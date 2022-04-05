Хакери з Росії поширили повідомлення з фейковими посиланнями на Telegram для отримання особистих даних українців

Хакери з Росії поширили повідомлення з фейковими посиланнями на Telegram для отримання особистих даних українців

У результаті подібних атак зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів та історії листування в Telegram.

Українські фахівці зафіксували кібератаки з Росії, які спрямовані на отримання доступу до облікових записів Telegram.

Про це повідомляють Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, та Кіберполіція України.

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Як діяли хакери

Злочинці поширили серед громадян України повідомлення зі шкідливим посиланням на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS. В результаті кібератак зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів та історії листування.

Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, однак зловмисники "переїжджають" на хостинги РФ. Тому користувачів платформи закликають завершити усі сеанси у Telegram, крім поточного.

"Закликаємо бути пильними та взяти до уваги описаний вектор атак, а також не переходити за підозрілими посиланнями та встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (поряд з кодом із SMS). У разі отримання подібних повідомлень просимо терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України з метою вжиття невідкладних заходів з блокування шкідливих вебресурсів", - наголошують у відомстві.

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