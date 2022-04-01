Хакеры Anonymous сломали компанию зятя Сергея Лаврова и "слили" данные

Хакерам удалось завладеть электронными письмами.

Хакерская группировка Anonymous заявила о сломе компании Marathon Group, принадлежащей зятю министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Александру Винокурову.

Об этом хакеры объявили в Twitter.

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Согласно сообщению, в результате кибератаки хакерам удалось завладеть 62 тыс. электронных писем Marathon Group — многопрофильной инвестиционной компанией, вкладывающей деньги во многие российские предприятия. Общий объем "слитых" данных составил 51,9 Гб, ссылка на их загрузку размещена на сайте DDO Secrets.

Александр Винокуров является самым крупным акционером сети российских магазинов "Магнит".

Александр Винокуров женат на дочери министра Сергея Лаврова — Екатерине. Отец бизнесмена Семен Винокуров возглавлял АО "Столичные аптеки", его считают одним из крупнейших игроков фармацевтического рынка России.

Ранее стало известно, что хакеры из Anonymous сломали ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания). Главный телеканал этой компании – "Россия-1", на котором работают пропагандисты Соловьев, Скабеева и Попов.

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