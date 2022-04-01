Хакери Anonymous зламали компанію зятя Сергія Лаврова та "злили" дані

Хакерам вдалося заволодіти електронними листами.
Хакерське угруповання Anonymous заявило про злам компанії Marathon Group, яка належить зятю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Олександру Винокурову.
Про це хакери оголосили у Twitter.
Згідно з повідомленням, внаслідок кібератаки хакерам вдалося заволодіти 62 тис. електронних листів Marathon Group — багатопрофільною інвестиційною компанією, яка вкладає гроші в багато російських підприємств. Загальний обсяг "злитих" даних склав 51,9 Гб, посилання на їх завантаження розміщено на сайті DDO Secrets.
Олександр Винокуров є найбільшим акціонером мережі російських магазинів "Магніт".
Олександр Винокуров одружений із дочкою міністра Сергія Лаврова — Катериною. Батько бізнесмена Семен Винокуров очолював АТ "Столичні аптеки", його вважають одним з найбільших гравців фармацевтичного ринку Росії.
Раніше стало відомо, що хакери з Anonymous зламали ВДТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія). Головний телеканал цієї компанії - "Россия-1", на якому працюють пропагандисти Соловйов, Скабєєва та Попов.
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