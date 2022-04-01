МЗС України спростувало черговий фейк російської розвідки стосовно військовополонених

Дезінформація від РФ мала на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

Російська розвідка й надалі поширює дезінформацію. Зокрема, сьогодні, 1 квітня, росіяни заявили, що Україна начебто "довела до відома Британії, що не має наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими".

Заяву російської розвідки прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко.

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"Раніше вона (розвідка – ред.) створювала фейки про нібито тисячі українців, які бажають отримати притулок у РФ, негуманне поводження із російськими військовополоненими, "працівниках" "Азовсталі", які "просяться" до лав російської загарбницької армії.

Цей фейк має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур, які рятують жертв російської агресії і намагаються повернути депортованих та полонених додому.

"Попри сотні російських фейків, наша держава залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення РФ до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю: як живих, так і полеглих", – наголосив дипломат.

Нагадаємо, ворог й надалі розповсюджує фейки, що у Україні нібито працюють біолабораторії, які фінансуються США.

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