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В Україні 1 квітня працює дев'ять погоджених гуманітарних коридорів: список

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В Україні 1 квітня працює дев'ять погоджених гуманітарних коридорів: список

Учора, 31 березня, гуманітарними коридорами вдалося евакуювати майже 1 500 людей на власному транспорті.

У п'ятницю, 1 квітня, відкрито дев'ять гуманітарних коридорів, погоджених з російською стороною.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Перелік гуманітарних коридорів на 1 квітня:

З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.

Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя. 

З Енергодару до Запоріжжя на приватному транспорті.

Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя. 

Бердянськ – Запоріжжя.

Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя. 

По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

Мелітополь – Запоріжжя.

Мелітополь – Василівка – Запоріжжя. 

По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

Рубіжне – Бахмут.

Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут. 
 
с. Нижнє – Бахмут.

с. Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут. 
 
Сєвєродонецьк – Бахмут. 

Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.

Попасна – Бахмут.

Лисичанськ – Бахмут.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ повернули під свій контроль 28 населених пунктів на Київщині і Чернігівщині. Перелік - за цим посиланням. 

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