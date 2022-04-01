В Україні 1 квітня працює дев'ять погоджених гуманітарних коридорів: список

Учора, 31 березня, гуманітарними коридорами вдалося евакуювати майже 1 500 людей на власному транспорті.
У п'ятницю, 1 квітня, відкрито дев'ять гуманітарних коридорів, погоджених з російською стороною.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Перелік гуманітарних коридорів на 1 квітня:
З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.
Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.
З Енергодару до Запоріжжя на приватному транспорті.
Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя.
Бердянськ – Запоріжжя.
Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.
По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
Мелітополь – Запоріжжя.
Мелітополь – Василівка – Запоріжжя.
По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
Рубіжне – Бахмут.
Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.
с. Нижнє – Бахмут.
с. Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут.
Сєвєродонецьк – Бахмут.
Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.
Попасна – Бахмут.
Лисичанськ – Бахмут.
Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ повернули під свій контроль 28 населених пунктів на Київщині і Чернігівщині. Перелік - за цим посиланням.
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