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В Тернополе заканчивается отопительный сезон

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В Тернополе заканчивается отопительный сезон

Shutterstock

В Тернополе решили прекращать отопительный сезон из-за прогнозируемого потепления.

В областном центре в понедельник, 25 апреля, отключат отопление. Подача теплоносителя от котельных прекращается для жилых домов, лечебных учреждений, общеобразовательных школ, заведений дошкольного образования и т.д.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольского городского совета.

"В понедельник, 25 апреля, с 00:00 часов на территории Тернопольской городской территориальной общины завершается отопительный период 2021-2022 годов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что весна была холодной, поэтому подача тепла не прекращали. Впрочем, синоптики после Пасхи прогнозируют потепление и рост среднесуточной температуры воздуха. Следовательно, исполнительный комитет горсовета решил выключать отопление.

25 апреля централизованное горячее водоснабжение во всех жилых районах Тернополя будет подаваться по привычному графику.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отопительный сезон 2021-2022 завершился успешно и что правительство начало подготовку к следующему.

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