У Тернополі закінчується опалювальний сезон 

У Тернополі вирішили припиняти опалювальний сезон через прогнозоване потепління.

В обласному центрі у понеділок, 25 квітня, вимкнуть опалення. Подавання теплоносія від котелень припиняється для житлових будинків, лікувальних закладів, загальноосвітніх шкіл, закладів дошкільної освіти тощо.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

"У понеділок, 25 квітня, з 00:00 год. на території Тернопільської міської територіальної громади завершується опалювальний період 2021-2022 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що весна цьогоріч була холодною, тому подавання тепла не припиняли. Втім, синоптики після Великодня прогнозують потепління і зростання середньодобової температури повітря. Відтак виконавчий комітет міськради вирішив вимикати опалення.

Зазначається, що 25 квітня централізоване гаряче водопостачання у всіх житлових районах Тернополя буде подаватися за звичним графіком.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що опалювальний сезон 2021-2022 завершився успішно та що уряд розпочав підготовку до наступного.

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