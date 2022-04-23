Попасна на Луганщині під щільним вогнем російських окупантів: загинуло дві людини

Попасна на Луганщині під щільним вогнем російських окупантів: загинуло дві людини

Російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні населені пункти а Луганській області.

Лише протягом минулої доби військові армії Російської Федерації 12 разів обстріляли житлову інфраструктуру регіону. Найбільше дісталося Попасній. Саме це місто вже довго перебуває під щільним вогнем окупантів країни-агресорки.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у місті декілька тижнів тривають вуличні бої. Крім того, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки. "Тільки за учора місцеві жителі витримали п’ять артилерійських атак ворога. Щоправда, витримали не всі", - наголосив він.

Напередодні увечері загинув 66-річний попаснянин. Його дружину поранено. Також отримав несумісні з життям поранення ще один місцевий мешканець

Гайдай також наголосив: окрім Попасної, пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовані у, Лисичанську та Новодружеську.

Як повідомлялося, росіяни завезли до Маріуполя інженерний підрозділ для розмінування припортової інфраструктури. Також у майже повністю знищеному місті військовослужбовці Російської Федерації не припиняють блокувати українськіц підрозділи в районі заводу "Азовсталь", у сховищах якого перебувають мирні люди.

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