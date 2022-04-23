У районі Чорнобаївки знову неспокійно: чути вибухи

На околицях Херсона розгорілися бої. Російські окупанти знову атакують Чорнобаївку.

У районі Чорнобаївки, поблизу Херсона, після опівночі пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал.

Також повідомляється, що відльоти в бік Миколаєва. Жителька Херсонської області Галина каже, що ніч була неспокійною.

“Гепали сильніше, ніж звичайно. Вночі спати було неможливо через постійні вибухи, земля тремтіла”, - сказала жінка.

Варто зазначити, що від початку бойових дій у селі Чорнобаївка пошкоджено 197 житлових будинків.

Серіал "Чорнобаївка": українські захисники водинадцяте вдарили по аеропорту під Херсоном

Від початку війни село Чорнобаївка під Херсоном стало одним із найвідоміших в Україні та за її межами. Російські війська захопили аеропорт “Херсон” поблизу цього села та використовують його для висадки десанту та доставки озброєння для подальшого наступу. Військові експерти припускають, що Росія намагається закріпитися тут і використати це місце як плацдарм для подальшого наступу на Миколаїв та Одесу.

Проте це місце стало відомим через те, що українські військові вже кілька разів розгромили російські гелікоптери і десанти військових, які намагалися висадитися там. Саме у Чорнобаївці загинув один із російських генералів. Українські військовослужбовці повідомили вже майже про 16 випадків успішної атаки на російських військових у Чорнобаївці. у Мережі Чорнобаївка стала предметом жартів та символом опору.

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