ЗСУ у Чорнобаївці ліквідували ще одного російського генерала - Арестович

ЗСУ у Чорнобаївці ліквідували уже другого генерала РФ.
Збройні сили України у Чорнобаївці ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Ви сміятиметесь, але це відбулось на аеродромі в Чорнобаївці. Ми також повинні зрозуміти військовослужбовців 7 десантно-штурмової дивізії, тому що їхній передовий командний пункт також був на аеродромі в Чорнобаївці. Тепер ми розуміємо стан військових РФ, які категорично відмовляються їхати воювати в Україну", - наголосив Арестович.
Зазначимо, що це вже другий генерал, якого ліквідували у Чорнобаївці. Раніше там було вбито командувача 8-ї армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.
Нагадаємо, українські військові 24 березня вдесяте вдарили по позиціях російських військ у Чорнобаївці Херсонської області.
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