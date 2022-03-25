"Я з містом та городянами буду разом до кінця" - мер тимчасово окупованого Херсона

"Я з містом та городянами буду разом до кінця" - мер тимчасово окупованого Херсона

Ігор Колихаєв каже, що йому не надходили пропозиції залишити місто.

Мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, що він не залишить місто і продовжить працювати.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Liga.net.

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На запитання, чи надходили йому пропозиції залишити Херсон, він відповів: "Не надходили. Але навіть якби вони були, моя позиція зрозуміла: я працюю у виконавчому органі влади за українським законодавством, і до того моменту, поки тут висітиме український прапор, я залишатимуся на своєму місці".

"Пропозиції переїхати я отримував. Буквально позавчора Асоціація міст України запропонувала, щоб голови населених пунктів забрали електронні ключі та залишили міста, якщо українські війська відступають. На що я поставив лише одне запитання: А куди ми подінемо 300 000 населення Херсона, що перебуває в глибокій окупації та в тилу ворога? Я з містом та городянами буду разом до кінця. Яким би він не був", - додав Колихаєв.

Нагадаємо, Херсон від 28 лютого перебуває у фактичній окупації. У Херсоні критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди.

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