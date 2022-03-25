"Я с городом и людьми буду вместе до конца" — мэр временно оккупированного Херсона

"Я с городом и людьми буду вместе до конца" — мэр временно оккупированного Херсона

Игорь Колыхаев говорит, что ему не поступали предложения покинуть город.

Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что он не покинет город и продолжит работу.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

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На вопрос, поступали ли ему предложения покинуть Херсон, он ответил: "Не поступали. Но даже если бы они были, моя позиция понятна: я работаю в исполнительном органе власти по украинскому законодательству, и до того момента, пока здесь будет висеть украинское знамя, я буду оставаться на своем месте".

"Предложения переехать я получал. Буквально позавчера Ассоциация городов Украины предложила, чтобы председатели населенных пунктов забрали электронные ключи и покинули города, если украинские войска отступают. На что я задал только один вопрос: А куда мы денем 300 тысяч населения Херсона, которые находятся в глубокой оккупации и в тылу врага? Я с городом и людьми буду вместе до конца. Каким бы он ни был", — добавил Колыхаев.

Напомним, что Херсон с 28 февраля находится в фактической оккупации. В Херсоне критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди.

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