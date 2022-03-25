Триколора в Херсоне нет — мэр города Колыхаев

Колыхаев рассказал, как живет город в оккупации.

Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что город оцеплен российскими войсками, но люди не сдаются.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

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“С 28 февраля Херсон был оцеплен российскими войсками. 3 марта они вошли в город. Были непродолжительные бои, разрушения в частных секторах пригородов и кварталах многоэтажных домов. Попадали ракеты в школы. Сейчас в городе находятся росгвардия и СОБР. В окрестностях Херсона русская армия выставила блокпосты. Я думаю, что вокруг города с военными их около тысячи”, — сказал Колыхаев.

Он также сообщил, что оккупанты заняли несколько зданий в городе.

"Оккупанты находятся в здании областной госадминистрации и воинской части, в 300 метрах от ОГА. Они заняли управление внутренних дел, морскую академию и контролируют узел связи в здании СБУ. Триколора в Херсоне нет. На всех админпомещениях висит украинский флаг", - добавил он.

Напомним, что Херсон с 28 февраля находится в фактической оккупации. Мэр Херсона не называет фамилий, но утверждает, что в момент начала войны в городе не было работников прокуратуры, областного управления Нацполиции и Службы безопасности.

В Херсоне критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди.

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