Триколору у Херсоні немає - мер міста Колихаєв

Колихаєв розповів, як живе місто в окупації.

Мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, що місто оточене російськими військами, але люди не здаються.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Liga.net.

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“Від 28 лютого Херсон був оточений російськими військами. 3 березня вони увійшли до міста. Були нетривалі бої, руйнування у приватних секторах передмість та кварталах багатоповерхових будинків. Попадали ракети у школи. Зараз у місті перебуває Росгвардія та СОБР. На околицях Херсона російська армія виставила блокпости. Я думаю, навколо міста з військовими їх близько тисячі”, - сказав Колихаєв.

Він також повідомив, що окупанти зайняли декілька будівель у місті.

"Окупанти перебувають у будівлі обласної держадміністрації та військової частини, за 300 метрів від ОДА. Вони зайняли управління внутрішніх справ, морську академію та контролюють вузол зв'язку в будівлі СБУ. Триколору у Херсоні немає. На всіх адмінбудинках висить український прапор", - додав він.

Нагадаємо, Херсон від 28 лютого перебуває у фактичній окупації. Мер Херсона не називає прізвищ, але стверджує, що на момент початку війни у місті не було працівників прокуратури, обласного управління Нацполіції та Служби безпеки.

У Херсоні критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди.

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