С начала войны в Украину вернулись 400 тысяч украинцев

С начала войны в Украину вернулись 400 тысяч украинцев

Большое количество мужчин, вернувшихся в Украину, планируют пополнить силы обороны нашего государства.

Каждый день в Украину возвращается большое количество наших граждан. Таким образом, с начала полномасштабной войны России против Украины на территорию нашей страны въехали 400 тысяч украинцев.

Только за прошлый день украинскую границу пересекли 19 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины.

Большинство людей возвращается для того, чтобы защищать родину. Из тех 19 тысяч человек, 16 тысяч украинцев. Практически все мужчины согласились пополнить силы обороны нашего страны.

В ГПСУ отметили, что почти все пункты пропуска на западной границе работают круглосуточно. Пограничники не только занимаются оформлением людей, но и принимают гуманитарный транспорт.

Напомним, что большое количество украинцев из-за границы решило вступить в ряды ВСУ и защищать Украину.

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