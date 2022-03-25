"Для мене це скоріше елемент погроз" - Арестович про можливі хімічні атаки РФ

"Для мене це скоріше елемент погроз" - Арестович про можливі хімічні атаки РФ

Арестович наголосив, що не вірить у хімічну атаку з боку Росії.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що Росія використовує розповсюдження інформації про хімічну атаку, лише як елемент погроз.

Він не вірить, що Росія насправді вдасться до такого кроку, така зброя є неефективною з військової точки зору.

Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

"Для мене це скоріше елемент погроз, тобто інформаційно-психологічного впливу. Але вони догралися з цим впливом", - сказав Арестович.

Однак він підкреслив, що НАТО втрутиться у війну в Україні, якщо Росія таки застосує хімічну зброю.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про наміри РФ використати заборонену зброю.

Читайте також: