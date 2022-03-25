"Для меня это скорее элемент угроз" — Арестович о возможных химических атаках РФ

"Для меня это скорее элемент угроз" — Арестович о возможных химических атаках РФ

Арестович подчеркнул, что не верит в химическую атаку со стороны России.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия использует распространение информации о химической атаке только как элемент угроз.

Он не верит, что Россия на самом деле прибегнет к такому шагу, такое оружие неэффективно с военной точки зрения.

Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

"Для меня это скорее элемент угроз, то есть информационно-психологического влияния. Но они доигрались с этим влиянием", — сказал Арестович.

Однако он подчеркнул, что НАТО вмешается в войну в Украине, если Россия все-таки применит химическое оружие.

Напомним, накануне появилась информация о намерениях РФ использовать запретное оружие.

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