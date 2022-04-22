Церковний календар на 23 квітня - кому моляться віряни

23 квітня - пам’ять святих мучеників Терентія, Помпія і тих, хто з ними / pixabay.com

Якому святому молитися 23 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 23 квітня в церковному календарі

23 квітня церква вшановує пам’ять святих мучеників Терентія, Помпія і тих, хто з ними. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 23 квітня — день пам’яті святих мучеників Терентія, Помпія і тих, хто з ними

У суботу, 23 квітня 2022 року, церква вшановує пам’ять святих мучеників Терентія, Помпія і тих, хто з ними.

Постраждали вони в Африці в III столітті від рук правителя Фортунія. Імператором тоді був язичник Декій, який видав указ всім поклонятися ідолам та приносити їм жертви. Проте Терентій та його дружина, а також деякі друзі, які були християнами, відмовилися робити це. Тоді схопили їх та привели до правителя Африки Фортунія, який наказав будь-що змусити їх скоритися та відмовитися від своєї віри.

Багато хто, побачивши, які муки та тортури їх чекають, відрікся від Господа та вклонився ідолам. Однак святі мученики Терентій, Помпій та деякі інші відмовилися і вирішили страждати заради Христа. Коли їх мучили, то ідольський храм, що знаходився неподалік того місця, раптом повністю зруйнувався, статуї ідолів попадали та розкололися.

Мучеників били, морили голодом, напустили на них змій. Та зійшов ангел з небес, захистив їх від страждать, нагодував та звільнив від кайданів. Побачивши це, Фортуній дуже розлютився і наказав обезголовити християн.

Церковний календар на 23 квітня: відео