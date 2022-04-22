Церковный календарь на 23 апреля — кому молятся верующие

23 апреля – память святых мучеников Терентия, Помпия и тех, кто с ними / pixabay.com

Какому святому молиться 23 апреля и кого чевствует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 23 апреля в церковном календаре

23 апреля церковь чтит память святых мучеников Терентия, Помпия и тех, кто с ними. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 23 апреля – день памяти святых мучеников Терентия, Помпия и тех, кто с ними

В субботу, 23 апреля 2022 года, церковь чтит память святых мучеников Терентия, Помпия и тех, кто с ними.

Пострадали они в Африке в III веке от рук правителя Фортуния. Императором тогда был язычник Декий, издавший указ всем поклоняться идолам и приносить им жертвы. Однако Терентий и его жена, а также некоторые друзья, которые были христианами, отказались делать это. Тогда схватили их и привели к правителю Африки Фортуния, который приказал во что бы то ни стало заставить их покориться и отказаться от своей веры.

Многие, увидев, какие мучения и пытки их ждут, отреклись от Господа и поклонились идолам. Однако святые мученики Терентий, Помпий и некоторые другие отказались и решили страдать ради Христа. Когда их мучили, то находившийся неподалеку от того места идольский храм вдруг полностью разрушился, статуи идолов пали и раскололись.

Мучеников избивали, морили голодом, напустили на них змей. Но сошел ангел с небес, защитил их от страданий, накормил и освободил от оков. Увидев это, Фортуний очень разозлился и приказал обезглавить христиан.

Церковный календарь на 23 апреля: видео