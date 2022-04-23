В районе Чернобаевки снова неспокойно: слышны взрывы

В окрестностях Херсона разгорелись бои. Российские оккупанты снова атакуют Чернобаевку.

В районе Чернобаевки, близи Херсона, после полуночи прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает местный Телеграмм-канал.

Также сообщается, что отлеты были в сторону Николаева. Жительница Херсонской области Галина говорит, что ночь была неспокойной.

“Гатили сильнее обычного. Ночью спать было невозможно из-за постоянных взрывов, земля дрожала”, — сказала женщина.

Следует отметить, что с начала боевых действий в селе Чернобаевка повреждено 197 жилых домов.

Сериал "Чернобаевка": украинские защитники 11 раз ударили по аэропорту под Херсоном

С начала войны село Чернобаевка под Херсоном стало одним из самых известных в Украине и за ее пределами. Российские войска захватили аэропорт "Херсон" вблизи этого села и используют его для высадки десанта и доставки вооружения для последующего наступления. Военные эксперты предполагают, что Россия пытается закрепиться здесь и использовать это место в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Николаев и Одессу.

Однако это место стало известно из-за того, что украинские военные уже несколько раз разгромили российские вертолеты и десанты военных, которые пытались высадиться там. Именно в Чернобаевке погиб один из российских генералов. Украинские военнослужащие сообщили уже почти о 16 случаях успешной атаки на российских военных в Чернобаевке. в Сети Чернобаевка стала предметом шуток и символом сопротивления.

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