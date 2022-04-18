Сериал "Чернобаевка": ВСУ в 16-й раз разбили оккупантов

Сериал "Чернобаевка": ВСУ в 16-й раз разбили оккупантов

Низкая облачность и плотный дождь не помешали украинским защитникам точно уничтожать позиции РСЗО и складов с ракетными боеприпасами.

В воскресенье, 17 апреля, силы обороны Украины в 16-й раз уничтожили оккупантов на аэродроме в Чернобаевке вблизи Херсона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник руководителя офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО (реактивных систем залпового огня. — Ред.) противника и только что обновленных им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке.

"Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала "Чернобаевка" таки состоялся. Вопреки сомнениям общества, что этот идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля "операцией" генерала Дворникова. Не смешно, но весело", – отметил Арестович.

15-й "эпизод" состоялся 14 апреля, когда ВСУ уничтожили в Чернобаевке склад оккупантов с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Чернобаевке ликвидировали уже второго генерала РФ – командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа Якова Резанцева.