Серіал "Чорнобаївка": ЗСУ в 16-й раз розбили окупантів

Серіал "Чорнобаївка": ЗСУ в 16-й раз розбили окупантів

Низька хмарність і щільний дощ не завадили українським захисникам точному знищенню позицій РСЗВ і складів з ракетними боєприпасами.

У неділю, 17 квітня, сили оборони України в 16-й раз знищили окупантів на аеродромі у Чорнобаївці поблизу Херсона.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, низька хмарність і щільний дощ не завадили точному знищенню позицій РСЗВ (реактивних систем залпового вогню. — Ред.) противника і щойно оновлених ним складів з ракетними боєприпасами в Чорнобаївці.

"Судячи з тривалої детонації, 16-й епізод серіалу "Чорнобаївка" таки відбувся. Всупереч сумнівам суспільства, що цей ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керма "операцією" генерала Дворнікова. Не кумедно, але весело", — зазначив Арестович.

15-й "епізод" відбувся 14 квітня, коли ЗСУ знищили у Чорнобаївці склад окупантів із боєприпасами.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ в Чорнобаївці ліквідували уже другого генерала РФ - командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу Якова Резанцева.