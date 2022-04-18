"Мариуполь будет деблокирован и освобожден" — руководитель военной разведки

Начальник ГУР Минобороны назвал защитников города героями, которые дождутся общей победы.

Призыв Минобороны России к украинским военным, находящимся в Мариуполе на территории "Азовстали", сдаться оккупантам, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сравнил с трагедией в Иловайске в 2014 году, когда россияне расстреливали выходящих из котла бойцов.

Об этом он говорил в эфире общенационального телемарафона.

“Это очень напоминало операцию в Иловайске. Я абсолютно полностью уверен в том, что наши защитники не сдадутся и будут обороняться до последнего – это будет не их уничтожение, а наша всеобщая победа. Мариуполь будет деблокирован и освобожден. А все наши ребята, находящиеся там, они настоящие герои”, — подчеркнул он.

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В то же время руководитель военной разведки отметил, что группировка российских оккупантов, окруживших Мариуполь, не уменьшается.

"Группировка — какая была, такая и остается. И они постоянно пытаются штурмом взять этот город", — сказал Буданов.

Напомним, российские оккупанты от 18 апреля планируют полностью закрыть Мариуполь на въезд и выезд для всех.

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