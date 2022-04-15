Оккупанты впервые обстреляли Мариуполь дальними бомбардировщиками Ту-22М3

Воздушный удар потерпел Мариуполь.
Впервые с начала полномасштабного нападения РФ оккупанты нанесли бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Воздушный удар произошел по городу Мариуполь.
Об этом сказал спикер МОУ полковник Александр Мотузяник во время брифинга.
"Враг продолжает сосредоточивать усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, установлении контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечении сухопутного коридора с оккупированным Крымом", - сказал он.
И продолжил: "Сейчас РФ завершает создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне".
По его словам, путинские армейцы продолжают вести боевые действия по отдельным направлениям. Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком операционных районах, а в Южнобужском противник пытается улучшить свое тактическое положение.
Напомним, в Мариуполе оккупанты использовали оружие массового поражения.
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